Roma, Alessia Sbal travolta e uccisa sul Gra. L'amica su Facebook: «Il tir la stava seguendo»

Cosa faceva Alessia Sbal, la 42enne travolta e uccisa da un camion sul Gra alle 21 di due sere fa? La sua Panda era ferma sulla corsia d'emergenza poco prima dello vincolo di Casalotti, lei era a piedi a pochi metri di distanza. Il camionista, che non si era fermato, è stato successivamente rintracciato dalla Stradale: ha detto di non essersi accorto di nulla.

Alessia Sbal, la segnalazione dell'amica su Facebook

Ma il post di una sua amica su un popolare gruppo Facebook di Roma insinua il dubbio che Alessia si sia fermata proprio perché infastidita dal camion in questione. «La mia migliore amica - scrive - ha perso la vita sul Grande raccordo anulare di roma altezza Boccea. Erano le 21 circa, chi l’ha investita non si è fermato e non sappiamo se sia stato un camion che sembrerebbe le stava dando fastidio o un altra macchina».

Perché, sotto la pioggia battente di quella sera, Alessia aveva fermato la macchina ed era scesa? «All’inizio abbiamo pensato che volesse salvare un cane - continua l'amica - ma era al telefono con un'amica e le diceva che c’era questo tir che le stava dando fastidio e abbiamo trovato delle chiamate al 112, molto probabilmente era spaventata».

Seguono diverse testimonianze di donne a cui è successa la stessa cosa: «Un tir mi ha tampinato tutta la strada alzando i fari - scrive un'altra utente - una cosa spaventosa e ha proseguito a farlo fino sul raccordo». Qualcuna dà consigli a chi si trovasse in situazioni simili: «Gli uomini alla guida di tir si annoiano e"giocare" con una donna al volante per loro è un diversivo. Non cercate di fuggire loro hanno mezzi pesantissimi ed esperienza... pian piano rallentate... non date l'impressione di volerli seminare... cercate di farvi superare ed appena possibile fermatevi ad un autogrill o uscite dall'autostrada».

Chi era Alessia Sbal

Alessia Sbal, 42 anni, residente a Ciampino, era molto conosciuta nel quartiere di Monteverde dove aveva aperto un centro estetico in via Duchessa di Galliera.