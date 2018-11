Alessio morto nello schianto: aveva appena festeggiato i 19 anni con la fidanzata

Martedì 27 Novembre 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva appena festeggiato il compleanno con la fidanzata Alessio Cipollone, studente di 19 anni, morto ieri in un incidente stradale che si è verificato, ieri pomeriggio, lungo la strada provinciale 125 che collega Antrosano a Cappelle dei Marsi. Erano circa le 16 quando la Fiat 600 condotta dal giovane, all’altezza di una curva ha sbandato, forse per l’altra velocità, e è andata a sbattere contro un muretto di cemento distruggendosi dopo il violento impatto. L’utilitaria, completamente fuori controllo, si è quasi disintegrata e il corpo del 19enne è rimasto schiacciato tra le lamiere.La vittima aveva festeggiato il 25 novembre, con gli amici e la fidanzatina il suo compleanno. E’ figlio unico e abitava con la madre Paola e il padre Giovanni. Ieri era uscito da casa con la sua auto per andare ad Avezzano, poi aveva deciso di tornare prendendo appunto la strada provinciale che aveva percorso tantissime volte. E si è verificato l'incidente fatale.