Ai comandi del velivolo ultraleggero che si è schiantato in Friuli c'era il capitano Alessio Ghersi. Il pilota delle Frecce Tricolori aveva 34 anni, la scia la moglie e due figli. Ieri pomeriggio è decollato dalla storica pista di Campoformido (Udine) per un volo turistico con un parente e non è più rientrato. Fino a tarda ora non era stato possibile effettuare un riconoscimento ufficiale da parte delle forze dell’ordine. Il capitano Ghersi, pilota di Pony 5, l'Aermacchi Mb339 che chiude a destra il rombo della Pan, aveva 2000 ore di volo, molte delle quali su Eurofighter anche in missioni all'estero: un pilota eccellente come tutti quelli che riescono a superare la durissima selezione per fare parte delle Frecce Tricolori, la migliore pattuglia acrobatica del mondo. Come molti piloti di professione, Ghersi, originario di Domodossola, amava volare anche nel tempo libero.

APPROFONDIMENTI Elicottero perde in volo antenna gigante che precipita tra le case a Brescia Turbolenza sul volo Lufthansa, 7 feriti e caos a bordo: la compagnia chiede ai passeggeri di cancellare foto e video Pilota muore di infarto poco prima di salire a bordo di un volo carico di vacanzieri

La segnalazione

A dare l’allarme sono stati tre abitanti di Lusevera che hanno visto l’ultraleggero precipitare. Dopo aver sentito un’esplosione, hanno visto una fiammata, il fumo che si alzava oltre la forcella dei Musi e hanno chiamato il 112. Il pilota del Pioneer 300 immatricolato I-8548 e il suo passeggero sono morti carbonizzati. Sono stati individuati dall’equipaggio dell’elisoccorso e dall’elicottero dei Vigili del fuoco: per loro nessuna possibilità di salvezza.

La posizione con Pony 5 del capitano Ghersi nella formazione della Pan

Scontro tra elicottero e piccolo aereo a Maiorca, 7 morti tra cui due minori: il pilota era italiano

L'incidente

Sono state tre persone a telefonare al numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia segnalando la caduta e l'esplosione dell'ultraleggero sulla catena dei Musi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'elisoccorso e una ambulanza da terra. Allertati anche i vigili del fuoco che stanno intervenendo con un loro elicottero e i carabinieri della compagnia di Tolmezzo/Cividale del Friuli oltre al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

I Vigili del fuoco hanno inviato in zona un elicottero decollato da Mestre. Anche la Sores Fvg ha dirottato sul posto un velivolo sanitario assieme a un'ambulanza. Vista la zona impervia, sono stati mobilitati i tecnici del Cnsas Fvg che stanno operando in sinergia con i militari del Sagf/Soccorso alpino della Guardia di finanza. Le forze dell'ordine sono impegnate nella difficile operazione di identificazione delle vittime. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine.

Il cordoglio dell'Aeronautica

L'Aeronautica Militare, nell'apprendere del tragico incidente che ha coinvolto un velivolo civile in cui hanno purtroppo perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri i due occupanti, tra cui il capitano Alessio Ghersi, pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico "Frecce Tricolori", si unisce al dolore dei familiari.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutta la Forza Armata, si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore.

Il tradizionale evento di conclusione del periodo di addestramento della formazione in vista dell'avvio della stagione acrobatica, in programma il prossimo 1° maggio sulla base aerea di Rivolto, non avrà luogo.

Chi era

Il Capitano Ghersi, 34 anni , originario di Domodossola, ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione delle Frecce Tricolori. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell'Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato successivamente per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.