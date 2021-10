Alessio Madeddu, lo chef ucciso (a colpi di accetta) in Sardegna: partecipò a “4 Ristoranti"

Omicidio in Sardegna: la vittima è Alessio Madeddu, il cuoco di 51 anni di Teulada diventato famoso per la sua partecipazione al reality di Sky «4 Ristoranti» con Alessandro Borghese, era balzato alle cronache per aver aggredito i Carabinieri con una ruspa la sera del 2 novembre 2020, atto per il quale era stato condannato per tentato omicidio.

Carabinieri gli ritirano la patente, torna con ruspa e ribalta auto dell'arma. Arrestato ristoratore di Teulada

Secondo quanto appreso, il cadavere è stato ritrovato a terra davanti al suo locale a Porto Budello. L'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente da un'accetta. Sul posto sono giunti i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia.

Chi era - Madeddu era stato accusato di tentato omicidio. Dopo che durante un controllo si era rifiutato di sottoporsi all’alcol-test, i carabinieri gli avevano ritirato la patente. Dopo era andato a cercare i militari e servendosi di una ruspa aveva fatto ribaltare una pattuglia. I giudici del Tribunale di Cagliari hanno accolto la richiesta di condanna avanzata dal pm Gilberto Ganassi. Dopo cinque mesi trascorsi a Uta per Madeddu sono stati disposti gli arresti domiciliari per la misura cautelare. Lo chef era diventato celebre dopo la trasmissione tv per la sua veracità e per la cucina tradizionale di mare a km 0 che portava avanti nella trattoria “Sabor’e mari”.