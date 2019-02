La forza di mamma Cristiana nel sorriso di Alex: «Mangeremo insieme un gelato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Febbraio 2019, 07:30

Per mesi ha mantenuto un profilo basso. Ha preferito non lasciare un secondo il piccolo Alex, circondato da flebo, sondino e strumenti clinici, mentre le comunicazioni ufficiali sullo stato di salute del figlio le ha mantenute sempre il marito Paolo Montresor. Ora che il bambino è stato dimesso dall'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e che gli ultimi controlli parlano di un decorso ottimistico dopo il trapianto, Cristiana Console ha voluto ringraziare uno a uno, tutti coloro che le sono stati accanto in questi quattro mesi di calvario. In un post lunghissimo, la mamma napoletana ha lasciato andare i sentimenti più profondi, ripagando con gratitudine chi ha favorito questa grande ondata di amore, vicinanza e solidarietà.