Alex sarà operato a metà dicembre: avviati gli esami al Bambino Gesù

Venerdì 30 Novembre 2018, 07:00

Sarà operato a metà dicembre, il piccolo Alex, il bimbo di diciotto mesi affetto da una rara malattia genetica, trasferito a Roma da Londra, la città in cui vive con i genitori, entrambi di origine italiana: mamma Cristina, napoletana, e Paolo Montresor, veneto. E il donatore, per il trapianto di midollo osseo, sarà proprio uno dei due genitori - il papà, secondo quanto spiegato al Mattino dal docente di malattie del sangue della Federico II, Fabrizio Pane, in contatto con la famiglia.Ieri, l'arrivo in Italia. Il bimbo, affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, è stato accolto dallo staff dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e subito sottoposto ai primi accertamenti. Il caso è complesso, ma le condizioni generali di Alex «sono buone» e il trattamento farmacologico in corso, avviato al Great Ormond Street Hospital di Londra, «sta contribuendo efficacemente al contenimento della malattia e verrà proseguito» fino al giorno dell'intervento. Nei prossimi, il bambino continuerà a effettuare una serie di esami ematochimici e strumentali, mentre i genitori eseguiranno uno screening al fine di valutare chi di loro risulterà il più adatto per la donazione di cellule staminali emopoietiche per il trapianto. Ma, «stando alle indagini già svolte a Londra, sarà scelto il padre», la tesi di Pane. Di certo, l'insieme delle procedure e la somministrazione delle terapie preparatorie richiederanno tempi tecnici, per cui l'operazione verrà effettuata «verosimilmente - precisa l'ospedale - intorno alla metà di dicembre».