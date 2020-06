Alex Zanardi in terapia intensiva dopo l'operazione: condizioni stabili ma gravissime

Restano gravissime le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato all'ospedale di Siena dopo l'incidente di ieri con l'handibile nei pressi di Pienza durante la staffetta Obiettivo tricolore con altri atleti paralimpici. Zanardi, ricoverato in terapia intensiva dopo un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale, è in condizioni stabili ma molto gravi.

Ad assistere il campione ci sono la moglie Daniela, che era al seguito della carovana, e il figlio Niccolò. Il prossimo bollettino medico dell'azienda sanitaria senese è atteso intorno alle 10.

L'incidente è avvenuto mentre Zanardi, insieme a una trentina di amici e atleti paralimpici del suo team Obiettivo 3, stava percorrendo la strada provinciale 146 della Val d'Orcia per una staffetta dedicata alla ripartenza dell'Italia dopo il coronavirus. Alla fine di una discesa, in una curva, la sua handbike ha improvvisamente cambiato traiettoria finendo contro il rimorchio di un camion che transitava in direzione opposta. Subito le sue condizioni sono state molto gravi ed è stato portato con l'elisoccorso in ospedale.

