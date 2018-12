Alex Zanardi invia un videomessaggio di auguri natalizi ai soldati italiani

Sabato 15 Dicembre 2018, 21:07

Un albero di Natale e tante lucine colorate sullo sfondo. Alex Zanardi ha voluto indirizzare un videomessaggio di auguri ai soldati italiani in vista delle prossime festività. Pilota automobilistico, paraciclista con quattro medaglie d’oro alle paralimpiadi di Londra e Rio e otto titoli ai campionati mondiali su strada all’attivo, conduttore televisivo, il campione che nella vita ha saputo superare mille difficoltà e conquistare sempre nuove vittorie ha voluto rivolgere un augurio speciale ai militari dell’Esercito Italiano.“Ci tenevo a condividere qualche secondo per fare gli auguri più sentiti a voi uomini e donne dell’Esercito che ogni giorno siete impegnati a portare avanti le vostre missioni, il vostro lavoro con grande coraggio, con senso del dovere, con abnegazione assolutamente unica – dice Zanardi - E, se è vero che molti di noi non avvertono il senso e l’importanza di ciò che fate e la sicurezza che regalate ogni giorno, io non faccio parte di quel gruppo. Io me ne rendo perfettamente conto e sono estremamente grato ad ognuno di voi per tutto quello che fate”. Il campione si è scusato se le immagini natalizie che fanno da sfondo può recare nostalgia ai soldati che sono lontani da casa. Un videomessaggio che è, secondo il grande pilota un modo per dire che è loro vicino. “Vi voglio augurare un Natale bellissimo, di vera serenità di vicinanza con i vostri cari con le persone che amate e ancora una volta grazie di cuore per tutto quello che fate e dato che c’è un anno che sta per arrivare anche per quello vi voglio augurare il meglio e che si realizzino tutte le cose che sognate” conclude Zanardi.