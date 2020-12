Ex sottufficiale dell'esercito morto: Alfio trovato senza vita nel letto

È stato trovato privo di vita ieri mattina, dai familiari, in camera da letto, della casa dove abitava ad Aviano (Pordenone): è morto così Alfio Musumeci Giuffrida, 64 anni, ex sottufficiale dell'Esercito in pensione.

A stroncarlo, secondo le prime ipotesi, un arresto cardiocircolatorio (Infarto). Da quanto ricostruito il 64enne stava male già da giorni. L'altro ieri aveva avuto un episodio di mancanza di respiro ma non aveva voluto che lo accompagnassero in Pronto soccorso nonostante il medico avesse consigliato.

Ultimo aggiornamento: 09:41

