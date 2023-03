Alfredo Cospito, pacchetti di sigarette in vendita a 10 centesimi nel distributori automatici attaccati dagli hacker

Hacker in sostegno all'anarchico Alfredo Cospito: riprogrammati le "macchinette" dei tabaccai perché vendessero pacchetti di sigarette a "prezzo politico", ovvero 10 centesimi. In varie parti d'Italia sullo schermo delle macchinette sono comparse scritte come «Fuori Alfredo dal 41bis», mentre i pacchetti potevano essere acquistati appunto a dieci centesimi, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivare le macchine. Gi episodi sono segnalati, fra l'altro, a Napoli e a Pescara, in Sardegna e in Liguria. A quanto risulta, i distributori automatici colpiti sarebbero tutti di uno stesso marchio.