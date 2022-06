Padre e figlia sbandano in scooter e finiscono contro un palo: morti Alfredo ed Elisa Bergamasco

Tragedia della strada il 27 giugno, poco dopo le 18.30, sulla Provinciale 7 a Correzzola (Padova): nella fuoriuscita autonoma di uno scooter - guidato da un 60enne con a bordo la figlia - ci sono state due vittime. Il mezzo è sbandato e finito contro un segnale stradale in via Rebosola terminando poi rovinosamente a terra. Per la giovane non c'è stato subito niente da fare, gravemente ferito il padre che è purtroppo deceduto poco dopo in ospedale dove era stato portato con l'elisoccorso.

Elisa Bergamasco aveva 33 anni, residente a Cona, ed era la passeggera dello scooter guidato dal padre Alfredo Bergamasco, 60enne. Entrambe le vittime sono originarie di Chioggia.