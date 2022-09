Algero Corretini, 1727 distrugge la Jaguar presa a noleggio: «Ho preso di nuovo il muro fratellì»

Algero Corretini l'ha fatto di nuovo. L'ex rapper conosciuto come 1727 ha distrutto una Juaguar presa a noleggio in un incidente e ha postato le immagini sul suo profilo Instagram. «Fratellì ho preso il muro», ha detto fiero, rievocando il motto che gli aveva notorietà sui social. Poi ha scattato alcune foto, postate sul profilo.

1727 distrugge la Jaguar

Corretini ha raccontato la sua giornata sui social, come gli capita spesso. Insieme a Nazar Lernatovych, influencer da 94mila follower e noto sul web come Diamond_mgmt, ha noleggiato la Jaguar in un salone di auto di lusso e si è messo al volante. Il viaggio, con tanto di guida spericolata e zig zag tra le auto, è stato filmato e postato sui social. La scena cambia dopo l'incidente. 1727 riprende l'auto distrutta e quasi con orgoglio racconta quello che è successo: «Ho preso il muro fratellì», dice ridendo. I due ne sono usciti illesi, mentre l'auto è distrutta. «Ripagheremo tutto, non vi preoccupate», dice Corretini, che riprende anche la volante della polizia e l'ambulanza arrivate dopo lo schianto.

Il racconto

«Macchina nuova, l'ho demolita! Airbag scoppiato, una favolosa Jaguar distrutta in pochi istanti», racconta. «Abbiamo tolto i controlli e ci siamo divertiti. La macchina è prima finita contro il muro al centro della strada e poi contro il guardrail. E di nuovo al centro», dice Corretini, che poi ironicamente raccomanda: «Ragazzi, andate piano». 1727 aveva avuto un picco di notorietà quando, sempre in diretta social, aveva distrutto la sua auto. Poi è stato in carcere con l'accusa di violenza sulla compagna. Sui social ha 11mila follower e si definisce un forex trader.