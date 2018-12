Ha strangolato la moglie e si è costituito. Delitto passionale ad, dove un uomo di 42 anni si è consegnato nel tardo pomeriggio ai carabinieri, ammettendo di essere l'autore dell'assassinio della consorte, una algherese di 40 anni.LEGGI ANCHEL'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si è presentato in caserma dicendo di avere strangolato la donna all'interno dell'appartamento in cui vivevano, in via Vittorio Veneto. Al momento il reo confesso si trova ancora in caserma, dove gli inquirenti lo stanno interrogando.