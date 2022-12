Alice Neri, la madre: «È stata violentata per un'ora prima di essere uccisa», la rivelazione choc a Pomeriggio Cinque

«La mia opininone è che la macchina per forza si è fermata un'ora, lui doveva violentarla» dice Patrizia, la madre di Alice Neri, la ragazza di Modena ritrovata carbonizzata senza vita nella sua macchina. In collegamento ai microfoni di Pomeriggio 5, mamma Patrizia spiega il suo punto di vista, arrabbiata e con la voce rotta per aver perso sua figlia. Le indagini proseguono e, ora, è stato individuato e arrestato il presunto omicida, Mohamed Gaaloul, il 29enne che ha ricevuto un mandato di cattura internazionale, e che ora, sta rientrando in Italia per il processo. «Io lo chiamo uomo nero, Mohamed, che ha aggredito mia figlia in piena notte, quando lei si stava preparando una sigaretta e aveva il finestrino aperto».

Alice Neri, chi è Mohamed, il tunisino arrestato ripreso in auto con lei: l'ha vista al bar e l'ha seguita

L'arresto

Era andato all'estero il giorno dopo il delitto per cui inizialmente sono state indagate anche altre persone, il marito e un collega di lavoro, Marco. Ma negli ultimi giorni si era capito che il principale sospettato era il tunisino ricercato. Quella sera, Alice era in compagnia del collega Marco: «Se Marco avesse aspettato che lei salisse in macchina e fosse partita, lei non sarebbe stata inseguita dall'omino nero. Mia figlia è andata a dire a Marco quello che pensava, io la conosco» dice Patrizia in collegamento, sostenendo che la figlia scomparsa volesse mettere in chiaro il rapporto col collega che stava andando oltre il legame di lavoro.

La giovane mamma, trovata senza vita lo scorso 18 novembre nelle campagne di Concordia, in provincia di Modena, non ha ancora ottenuto giustizia. Un vero e proprio giallo nel quale le indagini continuano ad aggiungere tasselli, ma senza riuscire a trovare un colpevole. E anche il marito Nicholas Negrini, intervistato dalla trasmissione Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, ammette di essere confuso.

Cosa succederà ora? Si attendono i risvolti dell'inchiesta.