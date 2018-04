Ritrovata Alice Cuvato, modella scomparsa nel savonese. Il papà: «Sta bene»

La giovane si chiama Alice ma si fa chiamare anche Babi o Rama-Lila, ed era scomparsa da Albisola Superiore, in provincia di Savona. Parla bene tre lingue e aveva espresso l'intenzione di andare a Milano. La sua storia ha avuto, per fortuna, un lieto fine.

Giovedì 12 Aprile 2018, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 13:34

Sta bene, la giovane modella savonese che un giorno fa era scomparsa: di lei aveva parlato anche Chi l’ha visto, che aveva pubblicato l’appello dei suoi genitori. Sta bene ed è in ospedale per accertamenti. Grazie a tutti per l’interesse, scrive papà Ivan sul suo profilo Facebook.Il padre ha ringraziato quanti hanno contribuito alle sue ricerche condividendo il suo appello. La ragazza si era allontanata da casa nella notte di martedì 11 aprile: sua madre, dopo averla cercata da amici e parenti, ha presentato denuncia di scomparsa. La paura dei genitori è nata quando si sono accorti che non aveva portato con sé i farmaci che assume quotidianamente.