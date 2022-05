Alice Scagni, uccisa dal fratello per soldi: su Facebook il post con il coltello

“Non sono riuscito a salvarla». Quella di domenica sera non sarebbe stata la prima lite tra Alice Scagni, la donna di 34 anni uccisa in strada a Quinto, in provincia di Genova, e il fratello Alberto, di 40. L’uomo, disoccupato, aveva già discusso negli ultimi mesi animatamente con la sorella e i rapporti tra i due erano tesi. Lei non voleva più dargli soldi e lui, di fronte all’ennesimo rifiuto, l’ha uccisa con diciassette coltellate. Alla...

