Alina Trush trovata morta in casa: le stavano notificando un atto sulle violenze dell'ex compagno

TRIESTE - Le dovevano notificare un atto giudiziario relativo alle minacce e alle violenze che avrebbe subito dall'ex compagno. Ma siccome non apriva, la polizia giudiziaria ha chiamato i vigili del fuoco per forzare la porta: in casa c'era il cadavere della donna, Alina Trush, 43 anni circa e originaria dell'Est.

Romina De Angelis, pallavolista morta a Latina dopo un malore in una partita di padel

Mamma muore a 26 anni in un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati