Gli italiani hanno ripreso a viaggiare e il 2024 si prospetta un anno boom. Secondo un'indagine svolta da Coldiretti con Ixè, un italiano su cinque (20%) ha deciso di trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le festività di Natale e Capodanno. La tendenza è di restare in Italia, scelta quest'anno come meta dal 75% dei vacanzieri con Lazio, Trentino Alto Adige e Campania in cima alla lista, ma c'è anche un buon 19% che ha scelto di recarsi in un Paese europeo come Francia, Germania e Gran Bretagna, nonostante le preoccupazioni legate alle tensioni internazionali e al rischio terrorismo.

Il 6% invece ha optato per mete più esotiche come Emirati Arabi, Thailandia, Maldive e infine Usa. Secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio con Sw, in viaggio ci saranno otto milioni e mezzo di italiani (15%), anche se due milioni di indecisi potrebbero decidere di partire all'ultimo minuto, magari approfittando di qualche vantaggiosa offerta. In crescita rispetto allo scorso anno la spesa media che sarà di 604 euro per persona con un aumento del 5%, seppur con una forte polarizzazione tra una metà dei vacanzieri (48%) che si terrà sotto i 250 euro e un 15% che ne spenderà oltre 1.000. I viaggi o soggiorni hanno una durata media pari a 8,5 giorni, leggermente più lunga rispetto allo scorso anno. Le città più amate a Natale dagli italiani sono Roma e Parigi, mentre, secondo Booking.com, per il Capodanno le regine sono Napoli (con ben il 96% delle stanze occupate rispetto al 91% di Roma) e Londra (con il 94% delle stanze occupate rispetto al 93% di Parigi).

L'indagine Coldiretti-Ixè è sostanzialmente ottimista e ha calcolato che poco più di 11 milioni di italiani si godranno un viaggio per le festività natalizie, mentre il report Confcommercio-Sw opta per un numero lievemente più basso pari a 8 milioni e mezzo a cui aggiungerne altri 2 di indecisi che coglieranno al volo una delle tante offerte last minute per il Capodanno. In ogni caso si tratta di numeri in crescita, che fanno dimenticare il periodo post pandemico che ha frenato la voglia di festeggiare fuori casa Natale e Capodanno. Inoltre, secondo Astoi-Confindustria Viaggi, l'associazione dei tour operator italiano, le prenotazioni per il periodo vedono una crescita dei ricavi dell'11% sul 2022 e la quasi totalità delle destinazioni coinvolte mostra un trend positivo, sia per vacanze stanziali al mare sia per quelle più itineranti. Regina indiscussa del Natale è la montagna, scelta da un italiano su tre, e in alcuni casi si registrano volumi superiori fino al +29% rispetto all'anno scorso. Città d'arte e grandi città e borghi totalizzano complessivamente un ulteriore 32% delle preferenze mentre le località della costa, scelte in prevalenza da chi circoscrive gli spostamenti ai confini della propria regione, sono la destinazione di un ulteriore 21%. Le destinazioni premiano globalmente Lazio (con Roma leader), Trentino Alto Adige, Campania e Lombardia sulle scelte delle destinazioni in Italia mentre, per l'estero, Francia (Parigi leader), Germania, Inghilterra e Austria sono le località più gettonate. Sono quasi un milione, inoltre, i vacanzieri che per Natale e Capodanno hanno scelto l'agriturismo per pernottare o mangiare, alla ricerca di riposo e di tranquillità lontano dalle preoccupazioni.

In Europa, Islanda e Norvegia registrano un incremento superiore al 23% rispetto allo scorso anno. Nel medio raggio, la preferenza verso Capo Verde e Canarie compensa in parte il calo dei flussi turistici verso il Medio Oriente e il Nord Africa. Il lungo raggio premia Oceano Indiano, East Africa, Oriente e Caraibi. Il desiderio di un soggiorno al mare e al caldo porta a prenotare Maldive, Zanzibar, Kenya, Thailandia e Indonesia, insieme a Repubblica Dominicana. Quanti propendono per viaggi di scoperta scelgono Stati Uniti, Thailandia, India, Vietnam, Argentina e Sudafrica; in questo caso la durata media è di 10 giorni, con un range di spesa che varia dai 3mila euro per soggiorni balneari a oltre 4mila per i tour più esotici.

Nel settore crocieristico, le partenze di Natale e Capodanno sono tra le più apprezzate nella programmazione annuale, perché si tratta di un periodo dell'anno speciale, in cui le persone desiderano particolarmente festeggiare a bordo. Secondo i dati diffusi recentemente in occasione dell'Italian Cruise Day, la principale manifestazione crocieristica in Italia, nel 2023 saranno quasi 13 milioni i passeggeri movimentati dalle navi da crociera nei porti italiani: si tratta del record storico negli ultimi 30 anni.

Intanto, già fioccano le prenotazioni per ponti e vacanze del 2024 e Airbnb svela le destinazioni di tendenza per il prossimo anno: in pole position il Giappone, con una crescita di oltre tre volte rispetto all'anno precedente, seguita da Taiwan e Albania. Nella lista dei must-see del prossimo anno non può mancare Parigi, che in vista dei Giochi Olimpici 2024 diventa più attraente che mai, con ricerche per il periodo 26 luglio-11 agosto 2024 in aumento di oltre sette volte rispetto all'anno precedente; mentre al di là dell'Atlantico, il Brasile con il celebre Carnevale di Rio registra un aumento del 136% delle ricerche per il weekend di questo iconico evento.