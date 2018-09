Allarme adolescenti: il 34% è nel vortice della droga sintetica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Settembre 2018, 07:30

Reduce dalla neopresidenza del MedNet, rete di cooperazione tra 15 Stati sulla prevenzione delle dipendenze da droghe, il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, lancia un allarme. Con dati da brividi: il 34 per cento dei giovani tra i 15 e i 19 anni farebbero uso di sostanze psicoattive, con un aumento delle droghe sintetiche. Significa, di fatto, un terzo degli adolescenti italiani.Nell'ultima relazione di due mesi fa, la Direzione centrale per i servizi antidroga conferma l'incremento delle attività repressive sulla vendita di stupefacenti. Nel 2017, c'è stato l'8,13 per cento in più di interventi, con un aumento di segnalazioni del 5,82 per cento. Colpisce il graduale intensificarsi dei sequestri di droghe sintetiche, che hanno avuto un'impennata del 101,17 per cento. Si legge nella relazione: «Sebbene in termini assoluti i volumi appaiano ancora modesti, si è registrato un incremento di questo fenomeno, favorito dal ricorso sempre più marcato agli ordini di acquisto elettronici con le piattaforme presenti nel web».