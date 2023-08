Allarme caldo, weekend "bollente": dove e quanto dura. Bollino rosso in cinque città

L'anticiclone nordafricano è pronto ad invadere l'Italia. Il caldo torna protagonista una settimana dopo Ferragosto. Sabato prossimo, secondo il bollettino giornaliero sui rischi connessi alle ondate di calore del ministero della Salute, saranno nove le città italiane con bollino rosso.

Caldo africano nel weekend, il picco tra domenica e lunedì: fino a 40 gradi anche nel Lazio. Le previsioni

Quanto dura?

L'anticiclone si rinforzerà entro il weekend e porterà un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi: si prevede il passaggio dagli attuali 37°C di Firenze ai 40°C tra domenica e lunedì, avremo poi un balzo da 34 a 38°C a Milano, un aumento a Roma da 33 a 37°C. Come indicato da 3bmeteo, è previsto un calo delle temperature già da metà della prossima settimana a causa di una circolazione di bassa pressione che potrebbe approfondirsi sull'area tirrenica entro i giorni 24-27 agosto.

Bollino rosso

Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Latina, Perugia, Rieti, e Roma.

Allerta temporali

Su buona parte del Piemonte perdura l'allerta gialla per i temporali: c'è ancora il rischio di «qualche isolato fenomeno di forte intensità». Nottata difficile per il maltempo anche in Germania: a causa delle forti piogge all'aeroporto di Francoforte ci sono state circa 70 cancellazioni di voli in serata. E c'è stato anche un allagamento nella stazione di Südbahnhof. Anche in altre aree della Germania ci sono stati forti piogge e diversi danni.