Allerta meteo in 11 regioni dal Lazio alla Sicilia: attesi pioggia e temporali (anche molto intensi)

Allerta meteo in undici regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso meteo per la giornata di domani che prevede una allerta gialla in undici regioni de Centro sud: Toscana, Lazio, Umbria, parte di Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Allerta meteo, la perturbazione

Il transito di una perturbazione proveniente dalla Spagna, già dal pomeriggio di oggi determinerà una fase di maltempo che interesserà prima le regioni centrali e poi si estenderà al versante tirrenico meridionale della penisola.

Pioggia e temporali

A partire dalle prossime ore sono dunque attese piogge e temporali, che localmente potranno anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Sardegna e Toscana, in estensione a Umbria, Lazio e Campania. Dalla mattinata di domani i fenomeni interesseranno anche Basilicata tirrenica e Calabria centro-settentrionale.