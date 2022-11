Maltempo, a Roma raffiche di vento a 90 km all'ora. Stato di emergenza a Fiumicino: famiglie bloccate. Palermo, voli dirottati. Neve in Trentino

Addio Novembrate, l'Italia affronta la prima vera allerta meteo fatta di freddo e temporali da quando l'estate è terminata. La giornata di martedì 22 novembre sarà critica su tutta la penisola, con allerta rossa già annunciata in Abruzzo e Sardegna. Attese nevicate in quota e vento forte anche a Roma e su tutto il litorale laziale. La pioggia - nella speranza che cada in maniera graduale - aiuterà tuttavia la agricoltura alle prese con i pesantissimi effetti della siccità. A Venezia acqua alta evitata per ora grazie al Mose.