Meteo, weekend di nubifragi in tutta Italia. Allerta meteo in Lazio, Campania e Friuli

Ancora maltempo sull'Italia. La perturbazione colpirà duramente le regioni tirreniche, con particolare attenzione al Lazio e poi alla Campania dove il rischio di nubifragi è molto alto, con Roma e Napoli a forte rischio. Il team del sito ilmeteo.it avvisa che sabato 9 giungerà una seconda perturbazione, che interesserà ancora una volta Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e poi tutte le regioni meridionali. Il tempo migliorerà invece al Nord con spazi soleggiati.

allerta meteo: la criticità idrogeologica di colore giallo prosegue fino alle 9 di domenica mattina. La perturbazione che sta insistendo sulla regione si sta però leggermente spostando, sempre all'interno del territorio campano Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una nuova: la criticità idrogeologica di colore giallo prosegue fino alle 9 di domenica mattina. La perturbazione che sta insistendo sulla regione si sta però leggermente spostando, sempre all'interno del territorio campano

«Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata intensità. Possibili raffiche di vento nei temporali».

. La Protezione Civile prevede:

Lo stato di allerta meteo non riguarda solo la Campania, ma anche altre regioni, in cui la Protezione Civile ha emanato il comunicato nei giorni scorsi. In Lazio è stata diramata per oggi, 8 novembre, l'allerta meteo di colore giallo. È stata invece declassata da arancione a gialla l'allerta per rischio idrogeologico in Sardegna, nell'Iglesiente, il Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, prorogata fino alla mezzanotte di oggi per le precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, che stanno riguardando l'Isola da ieri notte.

Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione Civile ha diramato un allerta di colore giallo. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per venerdì 8 novembre un'allerta arancione per rischio idrogeologico nei comuni del bacino Ombrone-Bisenzio, Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera. Codice giallo, invece, sul restante territorio. Previste piogge abbondanti e locali temporali associati a colpi di vento e grandinate.

