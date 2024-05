Maltempo, ancora temporali e allagamenti su quasi tutta l'Italia. Le regioni più colpite (e quanto durerà)

Ancora maltempo sull'Italia. Dopo i temporali e gli allagamenti delle ultime ore, nuove correnti fredde in discesa verso il Portogallo manterranno in vita una vasta saccatura che si è annidata tra l'Europa centro occidentale, il Mediterraneo centrale e il nord Africa. Un fatto, questo, che provocherà nuove perturbazioni sulla nostra penisola. Ma dove? E per quanto?

Meteo, allerta rossa in Lombardia e in Veneto. Zaia: «Danni ingenti». Temporali e grandine anche in Toscana

Le previsioni

Niente tregua per l'Italia.

Il maltempo caratterizzerà anche questa settimana, con rovesci e perturbazioni su tutta la penisola. Secondo le previsioni di 3BMeteo, correnti fredde di matrice groenlandese in discesa verso il Portogallo manterranno in vita una vasta saccatura che si è annidata tra l'Europa centro occidentale, il Mediterraneo centrale e il nord Africa. Una circolazione che continuerà a sfornare temporali destinati a interessare diverse Nazioni tra cui anche l'Italia fino al prossimo weekend. Il vortice attualmente presente sull'Africa Nordoccidentale si fonderà presto con quello visibile tra la Spagna e la Francia per dar vita a una circolazione depressionaria più ampia che nella notte tra oggi e domani collocherà il suo minimo sull'Italia centrale. Questo significa maltempo con fenomeni via via più intensi che inizieranno a bersagliare nuovamente le nostre regioni settentrionali e in aggiunta anche quelle centrali. Domani martedì il minimo inizierà a salire verso la Germania e mercoledì sarà più o meno sull'Olanda, poi tra giovedì e venerdì si dirigerà verso l'Inghilterra. Durante questo lento percorso il vortice avrà ancora modo di condizionare il tempo su parte della Penisola soprattutto il Nord Italia portando dei temporali localmente anche forti mentre il Centro e il Sud saranno prevalentemente fuori dal maltempo salvo casi isolati.

Martedì 21 maggio

Nella giornata di martedì, un miglioramento del tempo è atteso sulle regioni centrali dopo qualche ultimo forte temporale del mattino. Al Nord il cielo sarà ancora molto instabile o perturbato con fenomeni che si concentreranno tra Lombardia e Triveneto, e proprio sul Veneto sono attese le condizioni peggiori con possibili criticità dovute alla gran quantità di pioggia già caduta negli scorsi giorni a cui andrà ad aggiungersi un altro quantitativo stimabile in 40/60mm. Situazione decisamente migliore al Sud, con una blanda variabilità sull'area tirrenica con qualche episodico piovasco. Le temperature tenderanno a diminuire soprattutto al Sud. La ventilazione sarà moderata dai quadranti meridionali.

Mercoledì 22 maggio

Una forte instabilità caratterizzerà anche la giornata di mercoledì, specialmente al Nordovest e sulla Lombardia prevalentemente nel pomeriggio, mentre tra Veneto e Friuli potrà essere presente fin dalla mattina e dar luogo a rovesci e temporali localmente forti. Al Centro e al Sud condizioni di tempo migliore ma non senza qualche temporale pomeridiano sulle zone interne. Le temperature non subiranno grandi variazioni.

Giovedì 23 maggio

Nella giornata di giovedì potrebbe ripresentarsi una instabilità più marcata e ancora una volta prevalentemente al Nord. Rovesci e temporali potranno essere presenti fin dalla mattina e risultare poi nel pomeriggio più diffusi e localmente di forte intensità. Qualche temporale potrebbe interessare anche parte del Centro. Il Sud continuerebbe a risentire di una maggiore stabilità.

Venerdì 24 maggio

Venerdì l'instabilità dovrebbe risultare più isolata e manifestarsi prevalentemente nelle ore centrali sui settori alpini e prealpini ma con qualche sforamento fino alle zone di pianura nordoccidentali. Al Centro e al Sud non sono previste piogge significative. Le temperature non dovrebbero subire sostanziali variazioni salvo locali diminuzioni al Nord giovedì.

Le allerte meteo

Allerta rossa per rischio idrogeologico con forti piogge su Milano e il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, con perturbazione che viene da sud-ovest. Della perturbazione ampiamente prevista e annunciata, ha dato puntuale notizia l'assessore alla Sicurezza milanese, Marco Granelli. Il maltempo riguarda anche aree della Lombardia. «Per il Seveso la vasca è stata svuotata e pronta a difendere Milano. Per il Lambro stiamo interloquendo con Aipo e disponendo presidi di protezione civile e MM a Pontelambro e nelle zone più a rischio. Sottopassi sotto controllo e da stamattina attuati interventi preventivo di pulizia» scrive su Facebook.