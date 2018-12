Terrorismo, allerta per l'ultimo dell'anno: diffuso elenco di alcuni lupi solitari

Domenica 30 Dicembre 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2018 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasi avvicina e con questa tradizioni, festeggiamenti, ma anche paure. Quella maggiore sembra essere legata all'allertadell'che potrebbero agire in Italia e in Europa proprio a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno appofittando di manifestazioni e folle di gente. A diramare una allerta specifica su questo versante è stata la direzione centrale della polizia di prevenzione del ministero dell'Interno.In questi giorni è stato divulgato un elenco di nomi da ricercare proprio in Italia, tra queste persone nel mirino delle forze dell'ordine ci sono diversi collegamenti più o meno diretti a Cherif Chekatt, l'attentatore di Strasburgo dell'11 dicembre. Come riferisce "Il Giornale", il fratello dell'attentatore avrebbe pubblicato su Facebook diverse foto mentre si trova a Roma e questo ha fatto scattare l'allerta.Allerta anche in Spagna dove le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli per una segnalazione di un possibile attacco terroristico a Barcellona. L'uomo seguito dalla polizia iberica è Brahim Lhmidi, un franco-marocchino simpatizzante dell'Isis la cui utenza telefonica avrebbe legami con numeri italiani, uno dei quali di un Aziz Lazouzi, un marocchino residente in Puglia.