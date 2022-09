Sarebbe stato ritrovato morto il bambino di 8 anni disperso ieri sera. In salvo sua madre, Silvia Mereu, una farmacista di Barbara. Sempre a Barbara Simone Bartolacci, 23 anni, fratello di Noemi, ragazzina di 17 anni scomparsa insieme alla madre Brunella Chiu (classe '66), ha raccontato l'accaduto al Corriere Adriatico: «Siamo stati allertati dai vicini di casa. Abbiamo preso due auto per scappare. Mentre mi stavo allontabando con l'auto ho visto la macchina di mia sorella e mia madre venir travolta dall'onda di piena. Io sono finito su un albero dove sono rimasto aggrappato per ore e dove alla fine mi hanno salvato».

Alluvione Marche, Simone sopravvissuto alla piena ha perso madre e sorella: «Sono rimasto appeso a un albero per ore»

Barbara, le testimonianze: «Abbiamo visto le nostre auto galleggiare»

«L'acqua è arrivata in un momento e ha allagato il pianterreno, vedevamo le nostre auto galleggiare fuori. Abbiamo cercato di salvare il salvabile e poi siamo andati al piano superiore». A Barbara (Ancona), il racconto all'ANSA di una residente nella zona che abita vicino a poco distante alla villetta dov'è morte Erina, 75 anni, travolta in casa dal fiume di acqua mista fango trasportato dal Nevola dopo le bombe d'acqua cadute. «Abbiamo preso pc, cellulari, caricabatterie - aggiunge la donna -, cercato di salvare parte del mobilio e poi siamo andati di sopra per metterci in salvo», racconta: «stanotte ci siamo buttati sul letto giusto una mezz'oretta: sono esausta scusate). Fuori dell'abitazione, nel piazzale, una distesa di fango. Anche davanti alle abitazioni vicine il fango si è riversato sulle corti e sui marciapiedi, portando anche rami o intere piante.

Si cerca auto dispersa

Auto e furgoni travolti dall'acqua e scaraventati nei campi tra Ostra e Barbara, i due piccoli Comuni del Senigalliese maggiormente colpiti dall'alluvione che si è abbattuto nella notte sulle Marche e in particolare sulla provincia di Ancona. L'elicottero dei vigili del fuoco si sta alzando in volo in contrada Coste, a Barbara, nel tentativo di localizzare una vettura che sarebbe stata portata via dalla piena mentre stava transitando sul ponte della piccola località. All'interno - da quanto si apprende sul posto - potrebbero esserci anche più persone. Il ponte è stato pesantemente danneggiato da alcuni tronchi d'albero trasportati dall'acqua.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito al momento da altri testimoni, la donna sarebbe riuscita a lasciare l'auto con il bambino in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta. I vigili del fuoco l'hanno soccorsa e salvata nella notte ma al momento del bambino non c'è traccia. Ore drammatiche per il paese, lo si evince anche dalle parole del primo cittadino su Radio Rai: i tre dispersi di Barbara sono una mamma, la figlia e appunto un altro bambino.

Fango e morti

Nella casa accanto a quella della famiglia Bartolaccio è stata trovata morta una donna di 75 anni, Rina Febbi, che al momento dell'alluvione si trovava in casa con il compagno anziano.

Situazioni drammatiche che si susseguono, quella di Barbara sta tenendo tutti con il fiato sospeso da diverse ore. I 3 dispersi a Barbara, uno dei comuni della provincia di Ancona colpito dall'ondata di maltempo che ha provocato al momento sette morti.

SOLLIEVO A CORINALDO

Sollievo invece a Corinaldo dove poco prima delle 8 è stato trovato un altro uomo per il quale erano partite le ricerche, in via Chiusa: l'uomo i era barricato in un capannone e ora sta bene.