Daniele Nardi, nessuna notizia dell'alpinista sul Nanga Parbat da 48 ore

L'ultimo contatto risale a domenica, quandoha chiamato la moglie da circa sei mila metri di quota, al Campo 4. Da 48 ore non si hanno più notizie dell'alpinista laziale, originario di Latina, impegnato nell'ascensione invernale del, in Pakistan . Assieme a lui c'è anche l'inglese Tom Ballard. I due stanno salendo la montagna lungo lo sperone Mummery, su una via mai percorsa. Persone vicine all'alpinista italiano professano comunque una certa dose di ottimismo. «Siamo in attesa di ricevere conferme sulla loro posizione, si presume che non abbiano segnale per comunicare il cielo é nuvoloso e quindi non si riesce a vedere oltre campo 3».sta provando per la quarta volta l'ascesa al. I precedenti tentativi erano sempre falliti.