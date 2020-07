Tragico incidente sul Monte Bianco: morti due alpinisti italiani

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma in alta quota. Dueitaliani sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della, nel massiccio del. I loro corpi sono stati recuperati dal Peloton de Haute montagne della gendarmeria di Chamonix.I due erano entrambi di Genova e avevano 56 e 57 anni. I loro corpi sono stati recuperati questa mattina verso le 6.30. «Sono stati trovati sul versante nord del Mont-Maudit, a 4.100 metri di quota», spiega un portavoce del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix. «Probabilmente - aggiunge - sono precipitati circa 200 metri più in alto, durante la fase di discesa». L'allarme era scattato nella serata di ieri, martedì 14 luglio: «Verso le 17 avevano avvisato che entro tre ore sarebbero rientrati, poi non hanno più dato notizie».Il versante francese della montagna nel novembre 2019 è stato scenario di un episodio simile: