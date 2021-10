Alta velocità, guasto a Firenze: ritardi e linee ferroviarie in tilt, passeggeri bloccati sui treni

Per chi doveva tornare a casa per il fine settimana non si può dire che sia stata una passeggiata. A rendere tutto complicato un guasto sulla linea dell'alta velocità all'altezza di Firenze Castello intorno alle 16.45 che ha rallentato tutta la linea con ritardi da incubo fino a quando in serata il traffico è tornato alla normalità. Ma chi si è messo in viaggio dalle 17 in poi ha sofferto non poco. 170 minuti di ritardo, 110, il tabellone alla stazione Termini e nelle altre stazioni ferroviarie è letteralmente impazzito. I tecnici di Rfi hanno fatto il possibile per ridurre i disagi.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Napoli, funicolari impazzite tra guasti, chiusure e ritardi LE INFRASTRUTTURE Treni, autostrade, aerei: al Sud i tempi raddoppiano

Sono state oltre 2.200 le mail e gli sms inviati da Trenitalia per informare i passeggeri sull'evolversi della situazione durante i rallentamenti sulla linea Alta Velocità Firenze-Bologna che hanno ripercussioni comunque sull'intero traffico ferroviario. Distribuite bevande e snack a bordo di 14 Frecce, con oltre 50 addetti per l'assistenza nelle stazioni. La circolazione è tornata - si legge in una nota Fs - normale intorno alle 19.15, ma gli effetti dei ritardi sono durati ben oltre.