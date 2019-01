Due sorelle falciate e uccise da un'auto: stavano attraversando la strada

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 23:34 - Ultimo aggiornamento: 24 Gennaio, 09:15

ROANA -ieri sera a, sull'. Secondo una prima ricostruzione, di 93 e 90 anni, residenti in paese, sono state travolte da un'auto, un'utilitaria, lungo via Roma, in un tratto dell'ex statale del Costo, mentre attraversavano l'arteria.Ai primi soccorritori le loro condizioni delle due anziane sono parse subito gravissime: sul posto sono giunte dopo pochi minuti due ambulanze del Suem 118, i cui sanitari le hanno rianimate sul posto per poi trasportarle in ambulanza all'ospedale di Asiago, dove le due donne sono morte prima del trasferimento nel nosocomio di Bassano del Grappa. Visto l'oscurità e la fitta nebbia impossibile chiedere l'intervento dell'elisoccorso, che non è potuto decollare.Sul posto per i rilievi una pattuglia del radiomobile dei, che hanno sentito anche l'automobilista che, sotto choc, ha dichiarato di aver visto i due pedoni sono all'ultimo momento. Sul posto anche i colleghi della stazione di Canove e i vigili urbani di Roana. La strada è rimasta interrotta per circa un'ora per consentire i soccorsi.