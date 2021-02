Cade dalla finestra al secondo piano della scuola: grave 13enne

Paura in una scuola media nel centro di Roma. Un ragazzino di 13 anni, per motivi non ancora chiari, è caduto da una finestra del secondo piano, durante l'orario scolastico, schiantandosi nel cortile. Secondo una prima ricostruzione potrebbe avere provato a uscire da una finestra dell'istituto lanciandosi verso un albero e poi è scivolato di sotto. Si sarebbe trattato comunque di un incidente. Il ragazzo ha subito una commozione cerebrale, è ricoverato ma sarebbe fuori pericolo di vita. «E' cosciente».

La ricostruzione

Secondo le prime indiscrezioni, i fatti sarebbero avvenuti qualche minuto prima delle ore 13. Durante la lezione, lo studente avrebbe mostrato una chiave inglese nello zaino. L'insegnante lo ha ripreso e quando stava per mettergli la nota sul registro per mandarlo dalla preside, lui con una mossa fulminea avrebbe aperto la finestra . È salito su un banco e si è lanciato sull'albero di fronte, pensando di potere scivolare giù e guadagnare la fuga. Invece il ragazzo avrebbe perso la presa ed è precipitato. Questo quanto hanno riferito i testimoni sentiti dalla polizia.

Lo studente è stato soccorso e portato al policlinico gemelli in codice rosso. «Ci hanno detto che il ragazzo è vigile e che muove gli arti, dovrebbe essere fuori pericolo di vita», dicono alcuni genitori dei compagni di scuola davanti all'istituto. Sul posto la polizia che sta indagando sulle cause e ascoltando i testimoni per capire se si sia trattato di un tentativo di suicidio o, più verosimilmente, di un di un gioco sfociato nel tragico incidente.

