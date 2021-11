Ama, il miracolo del bonus: al lavoro i netturbini “malati”

Miracolo del bonus: all’Ama calano i dipendenti in malattia. A una settimana dall’entrata in vigore del premio anti-assenteismo per i netturbini (360 euro per chi lavora dal 22 novembre al 9 gennaio), i report della direzione del Personale registrano un +10% di «forza lavoro».

Meno certificati medici, ma anche permessi sindacali, congedi parentali e licenze di vario tipo. Tutti, o quasi, abili e arruolati, con la prospettiva del gettone cash...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati