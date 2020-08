Covid, positivi 9 dipendenti della Amadori e tre familiari: tampone a tutti nello stabilimento di Controguerra

Positivi al Covid-19 i dipendenti dello stabilimento Amadori di Controguerra. «Dopo aver accertato la positività al Covid-19 di una dipendente dello stabilimento Amadori di Controguerra, residente a Martinsicuro - dice una nota dell'Azienda sanitaria locale - la Asl di Teramo ha deciso di sottoporre a tampone altri 47 dipendenti che facevano parte dello stesso turno di lavoro della donna che, da tre giorni, è comunque in isolamento nella sua abitazione. Questa mattina, i risultati hanno confermato la positività di ulteriori 8 persone all’interno di quel turno lavorativo. Inoltre, anche 3 dei contatti stretti familiari della signora di Martinsicuro sono risultati positivi, facendo salire il numero a 12 casi complessivi, tutti riferiti al contagio rivelatosi per primo».

La Asl, per escludere ulteriori contagi, ha deciso di sottoporre a tampone domani tutti i dipendenti dello stabilimento Amadori di Controguerra ed ha comunque già messo in atto tutte le procedure di isolamento e controllo delle persone risultate positive al Covid. L’Istituto Zooprofilattico di Teramo, considerata l’urgenza, resterà aperto anche nella giornata di domenica per poter eseguire le analisi.

Ultimo aggiornamento: 15:33

