Amanda Knox torna in Italia, Raffaele Sollecito: «Si è comportata da bambina»

Venerdì 14 Giugno 2019, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 18:26

È un uomo adulto ormai, ma gli anni passati in carcere non potrà mai dimenticarli. Per questosi mostra stizzito quando gli viene chiesto di Amanda Knox . Il giovane che era stato processato per l'omicidio di- il noto delitto di Perugia - è stato intervistato da Video News invengono mostrati stralci dell'intervista. Ancora una volta Sollecito ricorda che la relazione con Amanda Knox era una semplice frequentazione tra due persone che avevano vent'anni. «Una piacevole conoscenza che ha avuto il suo periodo», spiega Sollecito. E poi riguardo alla vicenda processuale sottolinea ferocemente: «Lei ha fatto un sacco di stupidaggini in questura. Si è comportata da bambina. L'errore ci sta per una ragazza di vent'anni, ma per gli addetti ai lavori no».Amanda Knox è stata ospite del Festival di giustizia penale a Modena e ha ascoltato gli interventi diirlandese che ha trascorso 14 anni nel braccio della morte accusato di un omicidio dal quale poi è stato scagionato, e ditarantino assolto - e scarcerato - dopo una condanna per omicidio. Dal palco del Forum Monzani, Pringle e Massaro hanno portato le loro testimonianze. Amanda Knox, seduta in platea accanto al fidanzatoha chiesto un fazzoletto e si è asciugata lacrime, visibilmente commossa.