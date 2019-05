Amanda Knox torna per la prima volta in Italia: «Finora non c'erano le condizioni»

Il festival in programma a Modena si terrà dal 13 al 15 giugno. «Non esisteva quando venni erroneamente condannata a Perugia» ha scritto Knox in un tweet. «Sono onorata di accettare il loro invito - ha aggiunto - a parlare agli italiani questo evento storico e di tornare in Italia per la prima volta».LEGGI ANCHE: Amanda Knox in tour nei collegi americani per parlare dell'omicidio: verrà pagata 9mila dollari Il presidente della Camera penale di Modena Guido Sola ha confermato che l'americana ha accettato l'invito a partecipare all'evento. «Abbiamo pensato di invitarla - ha aggiunto - perché crediamo che sia un'icona del processo mass-mediatico. Tra i non giuristi è sicuramente l'ospite principale del festival».