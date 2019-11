Amazon, per il Black Friday aperto un negozio a San Babila nel cuore di Milano

Amazon apre un suo negozio in San Babila nel cuore di Milano. «I prodotti proposti su Amazon per il Black Friday provengono per il 48% da aziende terze italiane, 12mila partner fra cui ci sono principalmente piccole e medie imprese. E noi siamo felici di dare a loro una vetrina e uno strumento per raggiungere milioni di consumatori». È quanto spiegato da Giorgio Busnelli, responsabile media di Amazon per Italia e Spagna, all'inaugurazione in corso Venezia 2 a Milano dell' Amazon Xmas San Babila, uno «spazio esperienziale» in pieno centro a Milano attivo fino al primo dicembre, dove è esposta una selezione di prodotti ed è in programma una serie di esibizioni di artisti, aperta da quella della cantante Emma Marrone.

Altoparlanti intelligenti echo dot, cuffie bluetooth e spazzolini elettrici si annunciano i prodotti più venduti sul portale ecommerce nel periodo di offerte del Black Friday, che ormai ha anticipato il picco di acquisti online nel periodo prenatalizio, una volta di consuetudine attorno al 15 dicembre. È possibile che in Italia arrivi un negozio fisico di Amazon? «Non commentiamo sui nostri piani futuri, sicuramente in altre parti del mondo stiamo sperimentando diversi formati, e prenderemo le decisioni sulla base del riscontro dei clienti, gli ultimi giudici di quello che funziona bene», ha detto Busnelli, che ha declinato ogni commento sullo sciopero degli addetti alla distribuzione in Piemonte rinviando alla nota ufficiale dell'azienda.

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA