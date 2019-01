Amazon, incidenti con i robot: per proteggere i dipendenti arriva la cintura elettronica

Martedì 22 Gennaio 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2019 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha sviluppato una nuova tecnologia indossabile, Il Robotic Tech Vest, per evitare incidenti aiche lavorano nei magazzini accanto aiautonomi. Il Robotic Tech Vest è una cintura elettronica dotata di sensori integrati che avverte il robot della presenza di un lavoratore ed è stata adottatati in oltre 25 siti dell’azienda dopo che alcuni di loro sono stati involontariamente feriti.A dicembre, come riporta, 24 dipendenti di un magazzino nel New Jersey sono stati ricoverati in ospedale dopo che un robot ha bucato una lattina di repellente per orsi. La lattina è stata forata da una delle macchine che operava nel deposito dopo essere stata sbalzata accidentalmente da una mensola: “La sicurezza dei nostri dipendenti è sempre la nostra priorità e una ricerca completa è già in corso”, ha fatto sapere all’epoca Amazon in un comunicato.L’azienda non si è resa disponibile per un commento, ma il vice presidente della società per la robotica Brad Porter ha fatto sapere che "Tutti i nostri sistemi robotici impiegano più sistemi di sicurezza che vanno dai materiali di addestramento, alle barriere fisiche all'ingresso, ai controlli di processo. In passato si contrassegnava la griglia di celle in cui operava il dipendente per permettere al pianificatore di traffico robotizzato di ruotare in modo intelligente intorno a quell’area. Il giubbotto permette ai robot di rivelare la presenza di un umano da più lontano e in modo intelligente aggiorna il suo piano di viaggio”. Secondo il signor Porter, i giubbotti hanno già registrato "oltre un milione di attivazioni uniche" da quando sono stati adottati.