Roma, ambulante tenta suicidio tra i passanti a Ponte Milvio: poi aggredisce gli agenti

Ha iniziato a dare in escandescenza finendo per tagliarsi le vene del braccio sinistro in mezzo ai passanti. È successo intorno alle 10 a Ponte Milvio, dove un venditore ambulante ha iniziato ad autolesionarsi dietro la sua bancarella. Sul posto alcune volanti della polizia e il personale sanitario che hanno tentato di convincerlo a farsi ricoverare, ma per tutta risposta l'uomo li ha insultati e aggrediti. Solo dopo una trattativa durata un'ora sono riusciti a prenderlo di forza, sedarlo e portarlo al San Filippo Neri dove si trova ricoverato.

Ragazzo di 15 anni tenta il suicidio, salvato dallo zio: è gravissimo

Ragazza si getta nel Lago di Garda dopo una serata alcolica e batte la testa: è gravissima

Ultimo aggiornamento: 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA