Roma, ambulanza si ribalta dopo scontro con un'auto: ci sono feriti

Tragedia sfiorata nella notte a Roma, dove un'ambulanza si è ribaltata dopo essersi scontrata con un'auto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 2, all'incrocio tra via Prenestina e via di Tor de Schiavi. Secondo quanto apprende agenzia Nova, il mezzo di soccorso stava rientrando in postazione da un intervento, quindi senza paziente a bordo, quando si è scontrata con un'altra vettura. Un impatto violento che ha causato il ribaltamento del mezzo 118 e il ferimento, anche se in maniera non grave, sia del personale di soccorso che della conducente dell'auto. Indagini in corso per accertare le cause di quanto accaduto.

Sul mezzo coinvolto nello scontro c'era anche il delegato Ugl del 118 Lazio Massimiliano Scermino. Lo riferisce l'Ugl Salute che esprime vicinanza e sostegno. «Ringraziando il cielo - scrive Ugl Salute - non ci sono state gravi conseguenze per gli operatori coinvolti. In attesa di sapere gli esiti dei rilievi effettuati occorre ancora una volta evidenziare quello che abbiamo denunciato più volte, autombulanze bloccate ore davanti ai nostri pronto soccorso con colleghi molto provati e stremati da oltre due anni di pandemia. La sicurezza sui posti di lavoro è una battaglia di tutta la nostra organizzazione e questa fortunatamente è un'altra tragedia sfiorata».