TERNI Sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori dell'atto vandalico avvenuto nel primo pomeriggio d ai danni di quattro mezzi, tra cui due ambulanze, dell'associazione di volontariato AmbuLaife di Terni. In particolare sono stati danneggiati i parabrezza e i

tergicristalli di un camper, di un pulmino e di due mezzi di soccorso, tutti al momento inutilizzabili. Il fatto è avvenuto tra le 13,30 e le 16 in via della Bardesca, nel cortile della sede dell'associazione. L'area è controllata da un sistema di videosorveglianza, le cui registrazioni sono state acquisite dalle forze dell'ordine per identificare gli autori. Sul posto anche la polizia scientifica. «Un atto inaspettato che ci amareggia - commenta Moreno Sciarrini, responsabile della centrale operativa dall'associazione -. Avevamo in programma nei prossimi giorni dei servizi di trasporto di pazienti per le visite che non potremo effettuare fino a che i mezzi non saranno riparati e sanificati»

