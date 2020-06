Ingoia un amo in un ristorante. Indagati ristoratore, cuoco e quattro medici

Ultimo aggiornamento: 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piccolonelle polpette di polpo consumate in un ristorante di Porto Cesareo, nel leccese, rimasto inad avvocatessa con conseguente infezione alla gola e intervento chirurgico. Da quell'inaspettato quanto macabro incidente nacque un esposto in Procura che ha dato vita all’inchiesta per lesioni gravi condotta.Un'inchiesta che ha inidicato sei indagati per l'accaduto: non solo titolare del ristorante e, ritenuti i responsabili di quell’incidente a tavola ma anche quattro medici che avrebbero dovuto indicare la terapia per consentire alla professionista di tornare a vivere una vita normale.Dopo il cuoco (che a quanto pare quella sera non era in servizio) e il titolare del ristoranzte, che agli inquirenti ha raccontato di non essere stato messo al corrente dell'accaduto, a breve saranno sentiti anche i medici indicati dall’avvocatessa nell’esposto tra cui un otorino-laringoiatra dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, un radiologo del Fazzi ed il medico di base della donna, per la quale quella brutta avventura ebbe uno strascico non da poco.