Ancona, giovane ucciso in strada a coltellate: arrestato l'aggressore, è un coetaneo

Un uomo di 26 anni è morto in strada ad Ancona, dopo essere stato accoltellato da ignoti. Il fatto è avvenuto in via Maggini, nel quartiere del Pinocchio: sul posto sono arrivati il 118, la Croce Gialla, carabinieri e polizia. Il giovane sarebbe stato colpito da più coltellate e davanti a diversi testimoni, che sono già in contatto con le Forze dell'Ordine. Il presunto aggressore, un coetaneo della vittima, dopo una breve fuga è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno condotto in caserma per svogere le indagini.

Il fatto è successo alle 12,15 di oggi e il presunto aggressore ha provato a fuggire in un edificio distante poche centinaia di metri dal delitto. Il coetaneo della vittima ora dovrà ora raccontare la sua versione dei fatti. Nel frattempo si cerca di ricostruire la vicenda con il medico legale, che si trova ancora in strada, e soprattutto si cercano di riscostruire le modalità dell'aggressione.

