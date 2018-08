Una donna è stata ritrovata morta e un'altra gravemente ferita ad Ancona. Si tratta di una badante romena 62enne, il cui corpo è stato ritrovato in bagno, e della 91enne assistita a terra in cucina in gravi condizioni.



Sono intervenuti gli agenti Squadra Mobile e della Scientifica con il pm Valentina Bavai. Le due donne non presenterebbero segni di ferite da taglio o da sparo: una delle ipotesi è che la badante sia morta per cause naturali e l'anziana sia caduta dopo essere rimasta sola. Sul posto sta arrivando il medico legale.

Sabato 25 Agosto 2018, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 12:25

