Resta chiuso nel parco e usa l'auto come ariete ​per sfondare il cancello

Mercoledì 1 Maggio 2019, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 18:34

Rimane chiuso nel parco e, con la macchina,. Un 60enne anconetano è stato denunciato per danneggiamento e guida in stato di ebbrezza. E’ accaduto ieri sera quando al centralino 113 della Questura diè arrivata la chiamata di un passante che segnalava lo strano comportamento dell'uomo: «Sta cercando di abbattere il cancello del parco di via Torrioni».Poco dopo sono arrivati gli agenti delle Volanti e hanno constatato che al di là del cancello c'era un uomo alla guida di un’auto di grossa cilindrata che facendo avanti e indietro stava tentando di farsi un varco utilizzando la vettura come ariete, visto che le spallate non avevano ottenuto il risultato sperato.Subito fermato, gli agenti si sono resi conto che il 60enne presentava gli inequivocabili sintomi dello stato di ebbrezza. Ha anche protestato con i poliziotti anziché ravvedersi per essere rimasto chiuso all’interno del parco. Per lui è scatatta una denuncia per danneggiamento. Al parco di via Torrioni è arrivata anche una pattuglia della polizia stradale che ha contestato all’uomo anche la guida per lo stato d’ebbrezza: l'anconetano aveva un tasso alcolemico pari a 2.00 g/l .