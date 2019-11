Ancona, insulta i militari mentre festeggia il compleanno: arrestato

Ha trascorso il giorno del suo cinquantesimo compleano in arresto, con le accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. È successo ad Ancona, dove un uomo di origine dominicana, che era in compagnia di parenti e amici per festeggiare, è stato fermato dagli agenti delle Volanti della Questura perché, ubriaco, aveva insultato alcuni militari dell'Esercito di pattuglia per l'operazione «Strade Sicure» al varco della Repubblica, zona porto. L'uomo è stato portato in camera di sicurezza, in attesa della convalida.



Quando il cinquantenne ha iniziato a inveire contro i militari, i poliziotti hanno cercato di calmarlo insieme alle persone che erano insieme a lui: il dominicano aveva trascorso la serata in locali della zona con amici e parenti e aveva bevuto parecchi cocktail. Poi, all'improvviso, l'aggressione verbale ai militari dell'Esercito e l'arresto. Dai controlli è anche emerso che lo straniero, con precedenti, era irregolare: non aveva il permesso di soggiorno. Aveva in tasca un piccolo cacciavite che è stato sequestrato. Ultimo aggiornamento: 22:54