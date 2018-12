Strage in discoteca, altri due fermi per droga: «Spruzzate più sostanze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Dicembre 2018, 07:30

ANCONA - Otto indagati per la tragedia di Corinaldo, ma la soluzione del rebus è ancora lontana. Decine e decine di testimoni, subito dopo la strage del Lanterna Azzurra, ripetono un nome o una descrizione ai carabinieri. Alcuni parlano per sentito dire, ma tre raccontano di aver visto un diciassettenne spruzzare lo spray urticante: è un ragazzo che abita a Senigallia, esuberante, conoscitore dei meccanismi del traffico delle sostanze stupefacenti nei locali, secondo i tre è stato lui a spruzzare la sostanza irritante che ha causato la fuga, la ressa, la strage. Gli investigatori scoprono anche che ci sono stati due furti, uno è quello della catenina di cui ha parlato subito il dj del locale, l'altro è molto simile: i due episodi fanno pensare che l'uso dello spray avesse come obiettivo quello di derubare i clienti del Lanterna Azzurra, soprattutto ragazzini in attesa del trapper Sfera Ebbasta. I carabinieri cercano di riavvolgere i fili della vita di questo ragazzo, qualche ora dopo la strage chiamano il gestore del residence Avana, strada parallela al lungomare di Senigallia, classico scenario da mare Adriatico d'inverno. «D'estate qui è pieno di turisti, ma in questi mesi freddi affittiamo gli appartamenti per periodi più lunghi a chi ha necessità magari per ragioni di lavoro» racconta il titolare, Giovanni Catalani. Un mese fa una coppia di Fano, lui 28 anni, lei 27, ha affittato uno degli appartamenti al primo piano e lì sabato alle 13 fanno irruzione i carabinieri. Trovano due etti di cocaina e portano via tre persone. Uno è il diciassettenne sospettato dell'attacco con la bomboletta spray. Non abita lì, era solo in visita, fatto sta che se inizialmente era indagato solo per la droga, ora per lui la procura dei minori ipotizza il reato di omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e colpose.