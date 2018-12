Strage in discoteca, è caccia alla banda dello spray urticante che deruba i giovani nella ressa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Dicembre 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 09-12-2018 09:34

CORINALDO - C'è una banda dello spray al peperoncino che semina il panico nei concerti e nei luoghi affollati in Italia. Anzi, più realisticamente: ci sono diversi gruppi, che usano la stessa tecnica spesso per derubare chi fugge e abbandona borse o smartphone, a volte semplicemente perché vuole causare una situazione di caos. «Teppismo, irrazionalità, demenza come chi un tempo lanciava sassi dai cavalcavia. C'è anche questo» racconta un addetto ai lavori. Ma la lista dei precedenti è talmente lunga che è impossibile parlare di un fatto episodico. «È difficile per il nostro personale della sicurezza evitare che entri lo spray al peperoncino. Per legge non possono perquisire le borse. Inoltre, parliamo di piccoli flaconi, non c'è modo di fermarli. Però questi episodi ormai sono numerosi e gravi, a me è successo in un cinema. Vanno fermati, ma sinceramente io stesso non le so dire come» ripete Antonio Flamini, vicepresidente del Silb, il sindacato dei locali da ballo. Quello che doveva essere una forma di difesa, usato magari da una ragazza per fuggire da un'aggressione, si è trasformato in uno strumento che scatena paura e causa morti.