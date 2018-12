Strage in discoteca, i gestori nel mirino: venduto il triplo dei biglietti previsti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Dicembre 2018, 08:30

ANCONA - Tre giovani manager locali identificati e sentiti, preludio all'iscrizione nel registro degli indagati. E un minore in posizione molto delicata, che potrebbe essere indagato nelle prossime ore. A neanche 24 ore dalla strage di Madonna del Piano, oltre al sequestro del locale ci sono già dei punti fermi nel lavoro investigativo portato avanti dal procuratore generale Sergio Sottani, insieme al procuratore capo Monica Garulli e al pm Paolo Gubinelli, e dal procuratore dei minori Giovanna Lebboroni. Sono le risultanze dell'attività febbrile dai carabinieri del comando provinciale di Ancona che nel raggio di pochissime ore hanno sentito oltre 100 ragazzi presenti nella folle serata di Corinaldo, un evento diventato tragedia nazionale. Un ragazzino avrebbe nebulizzato lo spray urticante che ha provocato l'onda di panico. Contro di lui ci sono le testimonianze dei minori più vicini: è della provincia di Ancona, ha 16 anni e nelle prossime ore dovrà spiegare che cosa lo abbia spinto a compiere quel gesto. Rischia l'accusa di omicidio preterintenzionale. Mentre per chi non ha rispettato le norme di sicurezza, la contestazione sarà omicidio colposo plurimo.Tutte aperte le ipotesi: si va dalla triste usanza di presunti fan che, in almeno quattro occasioni, ha marcato i pre-concerti di Sfera Ebbasta, all'esistenza di una banda che punti a creare confusione per rubare, dallo sfregio di un contestatore seriale, alla follia, appunto, di un ragazzo in preda ai fumi dell'alcol o sotto stupefacenti. La bomboletta di spray al peperoncino è stata trovata sul pavimento del locale.