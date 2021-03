Camion dei vigili del fuoco travolge un'auto: muore un pensionato

Incidente stradale mortale stamattina nella rotatoria a Torrette di Ancona tra via Tenna e via Conca. Una Toyota Corolla è stata travolta da un'autopompa dei vigili del fuoco che transitava, direzione ospedale, con le sirene azionate per un intervento d'emergenza ad Agugliano.

La vittima, che era al volante dell'auto, è un anconetano di 87 anni residente a Torrette. Secondo una prima ricostruzione - ma sono in corso ancora i rilievi della Polizia locale -, la vettura si sarebbe immessa da via Tenna direttamente nella rotatoria limitrofa. I vigili del fuoco presenti hanno subito allertato i soccorsi e l'87enne è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso ma poi è deceduto. I vigili urbani hanno raccolto diverse testimonianze di persone presenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

