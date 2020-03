Muore nel sonno a 16 anni: era una giovane promessa del rugby

Un ragazzo di 16 anni è morto nel sonno a Castelbellino Stazione. Ad accorgersi la mamma, questa mattina presto, entrata nella stanza del figlio per svegliarlo. Inutili i soccorsi del 118, con i sanitari che hanno tentato a lungo di rianimarlo. L'eliambulanza che si era alzata in volo da Ancona è tornata indietro vuota. Ignote le cause del decesso. Il ragazzo era un atleta di una squadra di rugby locale e frequentava il liceo artistico Mannucci a Jesi.

Ultimo aggiornamento: 12:48

